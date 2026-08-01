Rimini, la montagna con vista mare, Montecopiolo punta forte sull’impianto di risalita dell’Eremo: “Sarà un punto di riferimento per il turismo”

Dopo sei anni di lavoro, trattative e approfondimenti amministrativi, il Comune di Montecopiolo è diventato proprietario dell’impianto di risalita dell’Eremo. Lo annuncia in una nota l’amministrazione comunale inquadrandolo come un “risultato di grande valore per l’Amministrazione comunale e per l’intera comunità, che consente di acquisire al patrimonio pubblico un’infrastruttura strategica per il futuro turistico del territorio”.

L’operazione, avviata nel 2020 con la proposta di acquisizione avanzata dal Comune alla società Sciovie, proprietaria dell’impianto, si è conclusa con il trasferimento al Comune della seggiovia, dello skilift, delle strutture annesse, di una parte del parcheggio sottostante l’impianto e degli impianti elettrici e idrici. Il valore di costruzione dell’intero complesso è stimato in circa 2 milioni di euro. L’acquisizione è avvenuta a titolo gratuito: il Comune di Montecopiolo ha sostenuto esclusivamente le spese notarili necessarie al perfezionamento dell’atto di trasferimento della proprietà, senza dover sostenere alcun costo per l’acquisto dell’infrastruttura.

Si conclude così un percorso lungo e complesso, iniziato sei anni fa e caratterizzato da numerosi passaggi amministrativi, verifiche tecniche e momenti di confronto tra le parti. Un iter non semplice, che ha richiesto impegno, competenza e capacità di dialogo.

Il sindaco Pietro Rossi esprime grande soddisfazione per il risultato raggiunto: “Oggi è una giornata che difficilmente dimenticherò. Sei anni fa abbiamo scelto di intraprendere un percorso complesso perché eravamo convinti che l’impianto dell’Eremo rappresentasse un patrimonio troppo importante per il nostro territorio. Abbiamo lavorato con determinazione e pazienza, affrontando tutte le difficoltà burocratiche e amministrative, senza mai perdere di vista l’obiettivo finale: restituire l’utilizzo di questo bene alla comunità. Per tanti poteva sembrare un sogno o una scommessa impossibile. Oggi possiamo dire che quel sogno è diventato patrimonio di tutti i cittadini di Montecopiolo. Abbiamo riportato alla comunità un’infrastruttura dal grande valore, ora dobbiamo trasformarla in un’opportunità concreta di sviluppo. La sfida che ci attende è fare ripartire l’impianto e rendere l’Eremo un punto di riferimento per il turismo outdoor. Per raggiungere questo obiettivo sarà fondamentale, a stretto giro, la collaborazione della Regione Emilia-Romagna e della Provincia di Rimini, affinché possano sostenerci nell’individuazione delle risorse necessarie alla riattivazione dell’impianto e alla realizzazione del bike park. Sono convinto che comprenderanno il valore strategico di questo progetto, che non riguarda soltanto Montecopiolo, ma l’intero territorio. Con l’Eremo vogliamo contribuire a costruire un’offerta turistica completa, dove il mare e la montagna siano uniti e valorizzati durante tutte le stagioni dell’anno”.