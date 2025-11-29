Rimini. La moda racconta la sua storia: 75 anni del Distretto romagnolo

Dal 13 febbraio al 23 maggio 2026 Rimini ospita Riviera Dream Vision, la prima edizione della mostra “Itinerari di moda. Storie, codici, immaginari”, che racconta 75 anni di storia del Distretto Moda Romagnolo. Nei palazzi del Podestà e dell’Arengo, su oltre 1.430 metri quadrati, saranno esposti abiti iconici, calzature storiche, bozzetti, figurini, fotografie e materiali audiovisivi, con l’obiettivo di valorizzare un patrimonio che ha proiettato la Riviera e il Made in Italy nel mondo. La rassegna mette insieme dieci brand storici, da Alberta Ferretti e Moschino a Iceberg e Fuzzi, fino alle eccellenze calzaturiere di San Mauro Pascoli: Baldinini, Casadei, Gianvito Rossi, Pollini, Sergio Rossi e Giuseppe Zanotti.