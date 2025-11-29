Rimini. La moda racconta la sua storia: 75 anni del Distretto romagnolo

Dal 13 febbraio al 23 maggio 2026 Rimini ospita Riviera Dream Vision, la prima edizione della mostra “Itinerari di moda. Storie, codici, immaginari”, che racconta 75 anni di storia del Distretto Moda Romagnolo. Nei palazzi del Podestà e dell’Arengo, su oltre 1.430 metri quadrati, saranno esposti abiti iconici, calzature storiche, bozzetti, figurini, fotografie e materiali audiovisivi, con l’obiettivo di valorizzare un patrimonio che ha proiettato la Riviera e il Made in Italy nel mondo. La rassegna mette insieme dieci brand storici, da Alberta Ferretti e Moschino a Iceberg e Fuzzi, fino alle eccellenze calzaturiere di San Mauro Pascoli: Baldinini, Casadei, Gianvito Rossi, Pollini, Sergio Rossi e Giuseppe Zanotti.

La mostra non si limita a raccontare il passato: installazioni multimediali, realtà aumentata e ambienti immersivi sviluppati dal VARLab dell’Università di Bologna e dalla startup Effingo offrono uno sguardo sul presente e sul futuro della moda. «La rassegna dimostra come ricerca e territorio possano dialogare», spiega Riccardo Brizzi, direttore del Dipartimento delle Arti dell’Università di Bologna. «Attraverso competenze scientifiche e curatoriali restituiamo al pubblico il valore identitario e culturale del Distretto della Moda Romagnolo».

Il percorso intreccia moda e identità territoriale, collegando la creatività delle maison all’immaginario riminese, dalle atmosfere felliniane alla Riviera degli anni d’oro fino alla città contemporanea. «Dietro 75 anni di moda in Romagna ci sono passione, estro, intraprendenza e capacità di sognare», sottolinea Roberta Frisoni, assessora al Turismo della Regione Emilia-Romagna. «Questa mostra è un omaggio a chi ha trasformato idee e talento in capolavori apprezzati in tutto il mondo».

Anche il sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad evidenzia il legame profondo tra la città e la moda: «Rimini ha sempre saputo dare forma all’immaginazione, rendere corporeo l’intangibile e dare significato al presente fatto di sogni, desideri e speranze. Riviera Dream Vision sfida le tradizioni, mostrando come la cultura e l’arte possano superare le convenzioni».