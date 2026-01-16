Rimini, la ministra Locatell: “Il Sigep dimostra che qualità e inclusione possono camminare insieme”

È stata inaugurata questa mattina alla Fiera di Rimini la 47ª edizione di Sigep World – The World Expo for Foodservice Excellence. Sotto i riflettori le filiere di gelato, pasticceria, cioccolato, caffè, panificazione e pizza: presenti oltre 1.300 espositori, espressione delle migliori aziende del Made in Italy, affiancate da una componente internazionale in crescita del 33% rispetto allo scorso anno. A Rimini sono attesi buyer da 75 Paesi, con una presenza estera in decisa espansione e l’India nel ruolo di Guest Country 2026.
Alla cerimonia inaugurale sono intervenuti Alessandra Locatelli, ministra per le Disabilità, Michele De Pascale, presidente della Regione Emilia-Romagna, Lorenzo Galanti, direttore generale di ICE Agenzia, Juri Magrini, assessore alle Attività Economiche del Comune di Rimini, e Maurizio Renzo Ermeti, presidente di Italian Exhibition Group.