Rimini, “La mia cagnolina sbranata di notte dai lupi, questo scempio va fermato”

Cagnolina sbranata dai lupi, il dolore del proprietario e il suo appello: «Ora basta, questo scempio va fermato».
L’ultimo episodio, che ha visto i lupi andare all’attacco di un animale d’affezione, si è consumato nella notte tra sabato e domenica scorsa in via Covignano, nel recinto davanti all’abitazione dove Suri, tre anni e un manto punteggiato da tante macchie bianche, dormiva come d’abitudine.
Una notte come tante altre, da passare nella sua tana sotto le stelle finché alcuni lupi, sbucati all’improvviso, forse scendendo dal versante boscoso del colle, si sono intrufolati nello spazio recintato, arrampicandosi e saltando con agilità, per poi avventarsi sulla quattrozampe che ha abbaiato e lottato invano.
Pochi attimi e per lei non c’è stato più nulla da fare: è morta in modo orribile, straziata dalle zanne dei predatori.