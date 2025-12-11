Rimini, “La mia cagnolina sbranata di notte dai lupi, questo scempio va fermato”

Cagnolina sbranata dai lupi, il dolore del proprietario e il suo appello: «Ora basta, questo scempio va fermato». L’ultimo episodio, che ha visto i lupi andare all’attacco di un animale d’affezione, si è consumato nella notte tra sabato e domenica scorsa in via Covignano, nel recinto davanti all’abitazione dove Suri, tre anni e un manto punteggiato da tante macchie bianche, dormiva come d’abitudine. Una notte come tante altre, da passare nella sua tana sotto le stelle finché alcuni lupi, sbucati all’improvviso, forse scendendo dal versante boscoso del colle, si sono intrufolati nello spazio recintato, arrampicandosi e saltando con agilità, per poi avventarsi sulla quattrozampe che ha abbaiato e lottato invano. Pochi attimi e per lei non c’è stato più nulla da fare: è morta in modo orribile, straziata dalle zanne dei predatori.

Il racconto

«Purtroppo - spiega sconsolato il proprietario, Mauro Montevecchi, pensionato di 66 anni - il caso ha voluto che in quel momento in casa non ci fosse nessuno». Una situazione che, a posteriori, raddoppia la sua amarezza perché avrebbe desiderato intervenire per salvarla o almeno tentare di riuscirci con tutte le sue forze. Invece, quando la sua amica più fidata ha cessato di respirare era da sola. «Mio figlio – prosegue ancora Mauro - è tornato da un’uscita con gli amici verso le 4.30 del mattino ed ha capito subito che qualcosa non andava. Suri non gli è andata incontro al cancello per fargli le solite feste così, accesa la torcia del telefonino, ha passato al setaccio il cortile finché l’ha trovata riversa sul prato, ormai priva di vita, col sangue che le sgorgava dal collo. Non so se i lupi siano scappati, spaventati da qualcosa, senza portare via il corpicino esanime fuori dalla recinzione o se l’attacco si sia concluso così, dopo aver ammazzato la cagnolina che percepivano come una rivale, visto che sono animali estremamente territoriali».

La battaglia legale