Rimini, la messa del Papa il 22 agosto sarà al porto

RIMINI. Se la ricordano in molti a Rimini la storica visita di papa Giovanni Paolo II il 29 agosto del 1982, con una folla sterminata lungo il canale del porto dove celebrò messa. «Ci si ricorda esattamente il posto dove si era», conferma questa mattina alla stampa il sindaco Jamil Sadegholvaad che, illustrando alla stampa il cartellone di eventi per l’estate, aggiorna anche sulla altrettanto storica visita di papa Leone XIV in programma sabato 22 agosto nell’ambito del Meeting di Cl. Il pontefice visiterà il Meeting e nel tardo pomeriggio la città, percorrendo con la papa mobile il tratto tra l’Arco d’Augusto e il Duomo, dove si terrà con ogni probabilità un momento di preghiera con particolare attenzione alle persone fragili. La messa verrà invece celebrata nella zona del porto, con il palco allestito a poca distanza dalla ruota panoramica. Sarà, conclude il sindaco, «un momento storico», proprio come per il suo predecessore polacco. Una giornata «molto impegnativa» dal punto di vista dell’organizzazione per la quale si lavora per «predisporre tutto al meglio». La Diocesi ha già stimolato la partecipazione di volontari, e Prefettura e Questura sono già attive per l’evento.