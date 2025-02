Rimini. La maggioranza degli insegnanti: «La dirigenza del Serpieri non ci ascolta . Niente progetti e bilancio non approvato»

Non si sopiscono le tensioni tra il corpo docenti e la dirigenza del liceo scientifico e artistico Alessandro Serpieri di Viserba. Una nuova lettera firmata «da una consistente maggioranza» di insegnanti racconta le criticità degli ultimi periodi, riassumibili, spiega un rappresentante dei docenti, «nella mancanza di dialogo e di ascolto da parte della dirigenza, che non tiene in considerazione le nostre osservazioni, le nostre richieste e le nostre necessità». Fino al punto, spiegano «di non avere convocato un collegio docenti straordinario domandato per parlare di problemi urgenti, come progetti bloccati per assenza di indicazioni operative, nonostante la nostra ripetuta richiesta, o di non aver fatto lo stesso con i consigli di classe».

In questo momento, inoltre, rammentano gli insegnanti, «non è stato approvato il bilancio e la scuola si trova in gestione provvisoria, senza quindi la possibilità di disporre delle proprie risorse economiche per finanziare progetti o emettere pagamenti che non riguardino obbligazioni già assunte». Inoltre, aggiungono, «le iscrizioni per il prossimo anno scolastico sono drasticamente calate, molto di più che in altre scuole e soprattutto molto di più che in altri licei scientifici, dove anzi le iscrizioni sono aumentate».

Quella del bilancio, in pratica, sarebbe solo la “goccia” che ha fatto traboccare il vaso, la cui misura, stando a quanto rilevato dagli insegnanti, era già colma nei confronti della dirigenza. «Ci riferiamo alla “dirigenza” - spiegano - perché non vogliamo personalizzare. E’ il comportamento del ruolo che noi contestiamo, non la persona».

In definitiva, i docenti chiedono che sia possibile «dialogare e trovare soluzioni nelle sedi opportune, che sono il collegio docenti o i consigli di classe». Secondo quanto riferito dai professori infatti, vani finora si sono rivelati i tentativi di trovare soluzioni con l’intermediazione di altri organi, come l’Ufficio scolastico regionale o provinciale, oppure i sindacati, ai quali è stato chiesto di intervenire.