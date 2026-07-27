Rimini, la lite in cucina fra cuochi finisce a coltellate: 21enne denunciata

La lite nella cucina dell’albergo finisce a coltellate. I Carabinieri della Stazione di Rimini Viserba hanno denunciato a piede libero una 21enne, ritenuta responsabile di lesioni personali aggravate. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, l’episodio è accaduto nella serata di venerdì 24 luglio all’interno della cucina di una struttura alberghiera del litorale nord riminese. Durante lo svolgimento del turno di lavoro, per futili motivi, sarebbe scaturita una violenta lite tra due colleghi impiegati con la mansione di aiuto cuoco; nel corso del dissidio, la giovane avrebbe colpito con un fendente all’addome il collega 45enne. La vittima è stata soccorsa e trasportata presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale “Bufalini” di Cesena e sottoposta a intervento chirurgico. I sanitari hanno formulato una prognosi di 40 giorni, salvo complicazioni.

I Carabinieri, giunti sul posto, hanno ricostruito la dinamica dei fatti e hanno sottoposto a sequestro l’utensile da cucina utilizzato per l’aggressione, ponendo i riscontri a disposizione della Procura della Repubblica di Rimini.