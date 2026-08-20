Rimini, la lettera della sindaca delle ragazze e dei ragazzi al Papa: “La mia è una città generosa, inclusiva e che sa guardare al futuro”

“Credo nell’amicizia e nel tendere una mano, anche quando non sempre viene presa. Penso però che valga la pena continuare a farlo, perché nessuno dovrebbe sentirsi solo e perché anche un piccolo gesto può fare la differenza”. È un passaggio della lettera scritta da Viola Gobbi, sindaca del Consiglio Comunale delle ragazze e dei ragazzi di Rimini, indirizzata a sua Santità, Papa Leone XIV, alla vigilia della visita ufficiale in città di sabato 22 agosto. La lettera sarà inserita come speciale ‘segnalibro’ in un raro volume dedicato al Tempio Malatestiano che sarà consegnato al Pontefice quale simbolico ringraziamento da parte dell’Amministrazione comunale per aver accolto l’invito della Città. Un dono legato a uno dei luoghi più preziosi del patrimonio culturale e artistico riminese e che il Pontefice toccherà durante la sua visita di sabato, in occasione dell’incontro con i più fragili in programma alle 17.30 prima della celebrazione eucaristica in piazzale Boscovich.

Accompagnata da un gruppo di giovani consiglieri e consigliere e dalla presidente del Consiglio Comunale Giulia Corazzi, questa mattina Viola ha consegnato la lettera al sindaco Jamil Sadegholvaad, così da poterla inserire tra le pagine del volume da destinare al Pontefice. Il testo raccoglie anche i pensieri maturati durante l’attività che il Consiglio delle ragazze e dei ragazzi ha portato avanti nei mesi scorsi, durante il quale è stato affrontato cosa significa per una Città accogliere il Pontefice ed essere partecipi di una giornata destinata a entrare nella storia di Rimini. “Ogni ragazzo ha qualcosa da dire e può contribuire a migliorare il mondo intorno a sé”, si legge nella lettera. Un pensiero che racchiude il senso dell’esperienza del Consiglio e del messaggio che i più giovani hanno scelto di affidare al Santo Padre. “Credo che non ci sia voce più bella e sincera che quella dei nostri ragazzi per salutare il Pontefice e raccontargli cos’è Rimini e cosa immaginiamo per la Città di domani” sottolinea il Sindaco Sadegholvaad. “Ringrazio Viola e tutti i giovani consiglieri e consigliere per l’impegno e la passione reali con cui stanno vivendo questo percorso: rappresentano un messaggio di ottimismo e fiducia per il futuro. Un messaggio che sono orgoglioso possa arrivare anche al Santo Padre”.

La lettera