Rimini, la lettera della sindaca delle ragazze e dei ragazzi al Papa: “La mia è una città generosa, inclusiva e che sa guardare al futuro”

“Credo nell’amicizia e nel tendere una mano, anche quando non sempre viene presa. Penso però che valga la pena continuare a farlo, perché nessuno dovrebbe sentirsi solo e perché anche un piccolo gesto può fare la differenza”. È un passaggio della lettera scritta da Viola Gobbi, sindaca del Consiglio Comunale delle ragazze e dei ragazzi di Rimini, indirizzata a sua Santità, Papa Leone XIV, alla vigilia della visita ufficiale in città di sabato 22 agosto.
La lettera sarà inserita come speciale ‘segnalibro’ in un raro volume dedicato al Tempio Malatestiano che sarà consegnato al Pontefice quale simbolico ringraziamento da parte dell’Amministrazione comunale per aver accolto l’invito della Città. Un dono legato a uno dei luoghi più preziosi del patrimonio culturale e artistico riminese e che il Pontefice toccherà durante la sua visita di sabato, in occasione dell’incontro con i più fragili in programma alle 17.30 prima della celebrazione eucaristica in piazzale Boscovich.