Rimini, la Guardia di Finanza traccia il bilancio di un intenso 2024 VIDEO

Si è tenuto, presso la caserma di via Augusto Grassi, l’incontro del Comandante Provinciale, Alessandro Coscarelli, affiancato, nella circostanza, dal Comandante del Roan Emiliano Rampini, con i giornalisti della stampa locale per l’ormai consueto scambio di auguri natalizi. Il Comandante Provinciale, dopo aver ringraziato i presenti, evidenziando come i rapporti intercorrenti con i rappresentanti degli organi d’informazione operanti in sede locale siano ottimi e improntati sulla fiducia e sul rispetto reciproco, ha ripercorso, con l’ausilio di video appositamente realizzati, le principali operazioni di servizio dell’anno e gli eventi organizzati da questo Comando per celebrare i 250 anni di Fondazione del Corpo.