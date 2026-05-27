Rimini, la Guardia di finanza scova 120 lavoratori irregolari

Rimini
  • 27 maggio 2026
Rimini, la Guardia di finanza scova 120 lavoratori irregolari

RIMINI. Con l’arrivo della stagione turistica la guardia di Finanza intensificherà la vigilanza per il contrasto al sommerso da lavoro e alle forme di sfruttamento di manodopera. Intanto, nei primi mesi dell’anno le Fiamme gialle di Rimini hanno scoperto oltre 120 lavoratori irregolari o completamente in nero e verbalizzato 22 datori di lavoro. Nei confronti di 20 di questi è stata richiesta anche la sospensione dell’attività perché nel momento delle ispezioni è stato trovato il 10% dei lavoratori in una situazione di irregolarità. Per tutti e 22 i datori di lavori che hanno violato la normativa lavoristica sono state inoltre calcolate sanzioni che variano da un minimo di 150.000 ad un massimo di 300.000 euro. Infine una persona è stata segnalata per l’utilizzo di manodopera straniera priva delle autorizzazioni a prestare la propria opera.

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