Rimini, la giunta fissa le priorità: “Promozione dell’aeroporto e sicurezza dei cittadini”

Rafforzare l’attrattività turistica del territorio, a partire dal sostegno alle campagne di promozione dell’aeroporto di Rimini, e potenziare il presidio diffuso della città a tutela della sicurezza di cittadini e ospiti. Sono due delle principali priorità individuate nell’atto di indirizzo per la predisposizione del bilancio di previsione 2027-2029, il documento approvato ieri dalla Giunta comunale.

“Il rafforzamento dell’attrattività turistica del territorio riminese e dello sviluppo economico - si legge nella nota dell’amministrazione comunale - da perseguire in primis valutando la possibilità di ampliare l’accordo già sottoscritto con APT Servizi per la realizzazione di campagne di comunicazione e marketing internazionale per la promozione dell’aeroporto Federico Fellini. Una scelta che punta a consolidare la crescita registrata negli ultimi due anni, sia in termini di passeggeri dello scalo riminese sia sul fronte dei turisti internazionali, che oggi rappresentano il 33% del totale (rispetto al 22% di circa dieci anni fa). Un’altra direttrice riguarda il presidio del territorio e la sicurezza urbana, attraverso l’estensione del progetto degli street tutor. Dopo la positiva sperimentazione avviata nel centro storico, l’indicazione è di organizzare l’allargamento del servizio ad altre aree della città, rafforzando la presenza diffusa sul territorio a tutela di cittadini e ospiti”.