Rimini, la Fondazione Marco Simoncelli dona un ecografo all’ospedale

Rimini
  • 11 giugno 2026
Rimini, la Fondazione Marco Simoncelli dona un ecografo all’ospedale
Rimini, la Fondazione Marco Simoncelli dona un ecografo all’ospedale
Rimini, la Fondazione Marco Simoncelli dona un ecografo all’ospedale

RIMINI. Un nuovo ecografo di alta fascia entra a far parte delle dotazioni della Medicina Interna 2 dell’Ospedale “Infermi” di Rimini grazie alla donazione della Fondazione Marco Simoncelli.

Nel corso della cerimonia di consegna, la direttrice dell’Ospedale di Rimini, Francesca Raggi, ha espresso il proprio ringraziamento a Paolo Simoncelli, a Rossella e Kate, oltre che a tutti coloro che continuano a sostenere i progetti della Fondazione: «Per noi le tecnologie rappresentano certamente un patrimonio importante, ma diventano ancora più importanti quando all’interno del nostro ospedale si trasformano in tempo guadagnato, decisioni più precise e più veloci e cure migliori per le persone che si affidano a noi. Ancora una volta avete trasformato il ricordo di un ragazzo che amava profondamente questa terra in un’opportunità di cura e di futuro per tutta la comunità. Non è soltanto una donazione, ma la testimonianza di un rapporto vivo, consolidato e profondo con il nostro ospedale e con il territorio».

L’ecografo sarà utilizzato nell’ambito delle attività della UO Medicina Interna 2 di Rimini, struttura che affianca all’attività di degenza una significativa attività ambulatoriale nei settori endocrino-metabolico, epatologico ed angiologico.

Come ha spiegato la direttrice dell’Unità Operativa, Raffaella De Giovanni, la nuova apparecchiatura consentirà di eseguire esami diagnostici di elevata precisione sul fegato e sugli organi addominali, sulla tiroide e sulle strutture del collo, oltre che sull’intero sistema vascolare. Lo strumento sarà inoltre impiegato per procedure interventistiche ecoguidate, tra cui biopsie epatiche e tiroidee e trattamenti percutanei specialistici: «Si tratta di una macchina di fascia elevatissima che ci permetterà di effettuare diagnosi sempre più accurate e di sviluppare ulteriormente la nostra attività interventistica. Ho l’onore di dirigere una squadra di professionisti estremamente preparati e oggi consegniamo loro uno strumento all’altezza delle competenze che mettono quotidianamente a disposizione dei pazienti. Siamo certi che i risultati ottenibili con questa tecnologia saranno di altissimo livello».

Particolarmente significativo il riferimento alla figura di Marco Simoncelli, il cui ricordo continua a essere vivo nel territorio romagnolo: «Marco continua ad emozionare e ad essere presente nella memoria della nostra comunità. Grazie alla generosità della famiglia Simoncelli e all’impegno costante della Fondazione, il suo ricordo continua a trasformarsi in progetti concreti che migliorano la qualità delle cure e guardano al futuro».

A nome della Fondazione, Paolo Simoncelli ha ricordato come le numerose iniziative realizzate negli anni siano state possibili grazie alla fiducia dei sostenitori e dei donatori che continuano a credere nell’attività dell’organizzazione: «Per noi è una grande soddisfazione poter realizzare donazioni come questa. Dopo tanti progetti importanti, abbiamo scelto di investire sempre di più in strumenti che possano essere utilizzati quotidianamente negli ospedali e che siano a beneficio di tutti. Tutto questo è possibile grazie alle persone che continuano a fidarsi di noi, a sostenerci e a contribuire ai nostri progetti, anche attraverso il 5 per mille. Marco continua a essere ricordato con affetto e continua a unire le persone. Noi continueremo a lavorare perché la sua memoria possa tradursi in opere concrete e utili per la comunità».

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