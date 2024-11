Rimini, la Fondazione Cassa di Risparmio stanzia 107mila euro per progetti di enti del terzo settore

Stanziati 107mila euro per progetti ed iniziative nei settori “Volontariato, filantropia e beneficenza” e “Educazione, istruzione e formazione”.

La Fondazione Cassa di Risparmio di Rimini, in collaborazione con l’Associazione tra Fondazioni di Origine Bancaria dell’Emilia-Romagna, promuove un nuovo bando destinato a persone giuridiche senza finalità di lucro. Si tratta in particolare di organizzazioni ed enti aventi natura di ente non commerciale, nonché le imprese sociali e le cooperative sociali aventi sede nel territorio della Provincia di Rimini.

“Per raggiungere le sue finalità – spiega il presidente Paolo Pasini - la Fondazione fruisce anche di supporti esterni ed aggiuntivi, al di fuori dello stanziamento previsto dal nostro Documento Programmatico Previsionale di esercizio, consentendo così di potenziare la capacità d’intervento complessiva e di presenza sul territorio”.

Anche lo scorso anno ci fu analoga disponibilità e i 102mila euro disponibili furono fruiti da 9 soggetti che hanno contribuito a realizzare progetti di grande valore tra cui, in particolare le due mense di Madonna della Carità e Opera Sant’Antonio per i poveri che, congiuntamente al cofinanziamento, hanno permesso di investire nel sociale risorse complessive per 280 mila euro.