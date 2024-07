Rimini, la Finanza sequestra un quintale di pesce non tracciato al porto: multe per 3mila euro

Nell’ambito dei generali piani di controllo finalizzati alla verifica delle attività connesse alla cattura e alla commercializzazione dei prodotti della pesca, nella notte di venerdì 19 luglio il personale della Capitaneria di Porto e della Stazione Navale della Guardia di Finanza di Rimini ha effettuato un’operazione di controllo congiunta. Al momento del rientro in porto sono state effettuate ispezioni mirate alle unità da pesca, e le successive attività - protrattesi fino all’alba - hanno permesso di accertare un quantitativo di quasi un quintale di prodotto ittico senza tracciabilità immesso in commercio da due aziende operanti nel settore.

Il prodotto è stato oggetto di sequestro amministrativo, per la successiva verifica dell’idoneità al consumo umano per la eventuale devoluzione a scopo benefico unitamente all’erogazione di sanzioni amministrative per 3mila euro.