Rimini, la festa della polizia a San Patrignano. Aumento dei reati predatori GALLERY

CORIANO. Questa mattina, nell’auditorium della comunità di San Patrignano, si è celebrato il 173esimo anniversario della fondazione della Polizia di Stato. Il questore Olimpia Abbate ha riepilogato l’attività svolta dalle divise nel 2024, da cui è emerso «un aumento dei reati predatori come rapine e scippi», mentre furti in abitazione, aggressioni e omicidi sono in calo, a differenza della violenza domestica che «ha richiesto grande attenzione per tutta la durata dell’anno». Tuttavia, il numero complessivo di denunce e operazioni della polizia di Stato si mantiene costante, confermando «il grande impegno richiesto agli uomini e alle donne della polizia, che con umanità e dedizione hanno fatto fronte a ogni singola domanda d’aiuto dei cittadini».