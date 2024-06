Rimini, la favola a passi di danza di “Tommy”: torna in pista e vince dopo l’intervento al cuore

Ha conquistato la medaglia d’oro agli “Italian Open Championship” che, in programma martedì a Cervia, si concluderanno il 23 giugno. Lui è Thomas “Tommy” Melini, 20enne pluricampione italiano di danze folk categoria Special, nato a Montecopiolo. Ha trionfato nonostante abbia interrotto gli allenamenti per oltre 6 mesi dopo aver subito l’ennesimo intervento al cuore causa una malformazione congenita. «L’anestesista che mi ha addormentato mi ha detto che dovevo pensare a qualcosa di bellissimo per me. Allora ho immaginato di ballare la mia polka più scatenata», ricorda Thomas, che frequenta la scuola di ballo “Le sirene danzanti” di Rimini.

Una vittoria che vuole dedicare al cardiochirurgo Alberto Albertini di Modena, all’osteopata Alessandro D’Antonio, ai suoi maestri e al dottor Marco Pozzi.