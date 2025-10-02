Rimini, la famiglia di Michela Monte e gli ultimi video dalla Flotilla: “Non abbiamo più notizie di lei” VIDEO

“Dalle 24 di ieri non abbiamo più contatti con Michela. Ci ha scritto che era prossima l’intercettazione, dopo essere stati colpiti dagli idranti e che si sarebbe liberata del cellulare”. La famiglia della giornalista riminese Michela Monte sui social ha pubblicato gli ultimi video ricevuti dalla Estrella y Manuel della Global Sumud Flotilla. I familiari sono in grande apprensione e attendono sviluppi. “La chat di supporto ai famigliari imbarcati sulla Estrella y Manuel ci ha mandato le ultime immagini ricevute, ma non hanno conferma della intercettazione per cui la barca risulta ancora in navigazione, anche se non hanno più segnale GPS e internet. Ringraziamo tutti per il sostegno e l’affetto per Michela, appena avremo notizie cercheremo di aggiornarvi”.