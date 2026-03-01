Rimini. La donazione di organi supera il 60 per cento: dal 2012 a oggi ricevuti 49.025 sì

RIMINI. Sono stati 5.070 nel 2025 a Rimini i cittadini che hanno espresso il proprio consenso alla donazione di organi, tessuti e cellule in occasione del rilascio o rinnovo della carta d’identità. Il dato corrisponde al 55,6% delle dichiarazioni di volontà raccolte nell’anno.

Per il Comune si tratta di un «segnale importante che trova conferma anche nei primi mesi del 2026: sono già 748 i consensi espressi, pari al 58,3% delle dichiarazioni raccolte (1.282 totali), a testimonianza di una tendenza che si mantiene positiva».

Dal 2012 a oggi sono 49.025 i sì registrati agli sportelli comunali su un totale di 81.099 dichiarazioni, con una percentuale media di consenso del 60,5%. L’incremento più significativo si è registrato dal 2018, anno in cui le dichiarazioni sono cresciute in modo consistente (5.318 totali), consolidandosi negli anni successivi con oltre 13.800 dichiarazioni nel 2019 e una media annua superiore alle 9.000 espressioni di volontà dal 2020 in avanti.

I dati si inseriscono nel quadro dell’iniziativa “Una scelta in Comune”, che consente a ogni cittadino maggiorenne di esprimere la propria volontà direttamente allo sportello anagrafico, al momento della richiesta o del rinnovo della carta d’identità.

Per l’assessore ai Servizi demografici Francesco Bragagni, i numeri «raccontano una città solidale e matura, capace di compiere una scelta di grande responsabilità civile. Oltre 49mila sì in poco più di dieci anni significano migliaia di possibilità di vita per chi è in attesa di un trapianto».

Il fatto che circa un terzo dei riminesi abbia detto sì «è un risultato che ci rende orgogliosi e che conferma l’importanza del lavoro di informazione e sensibilizzazione svolto in questi anni. Continueremo a investire sulla formazione del personale e sulla collaborazione con le associazioni per accompagnare i cittadini in una scelta libera e consapevole».

All’anagrafe centrale e nelle delegazioni locali sono disponibili materiali informativi, realizzati anche grazie alla collaborazione con Aido - Associazione Italiana per la Donazione di Organi, che da anni affianca il Comune nella formazione degli operatori e nelle attività di sensibilizzazione. Il Comune ricorda che la volontà espressa non compare sul documento d’identità, ma viene registrata in tempo reale nel Sistema Informativo Trapianti (Sit). Ogni cittadino può in qualsiasi momento modificare o revocare la propria scelta rivolgendosi agli sportelli anagrafici, alle strutture sanitarie abilitate o tramite l’Ausl. Per maggiori informazioni: www.aido.it