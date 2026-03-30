Rimini. La cucina riminese incontra il Giappone: “Da Lucio” il maestro del sushi maturato Koji Kimura

RIMINI. Il pescato dell’Adriatico “maturato” nel cuore della darsena da uno degli astri nascenti della cucina italiana; il riso e le salse portati con sè da Tokyo da uno dei pionieri e dei punti di riferimento mondiali della maturazione del pesce nel mondo del sushi.

È un matrimonio di contaminazioni, sapori e saperi degli antipodi del mondo quello che metteranno in scena oggi e domani a pranzo e cena per un numero limitato di ospiti gli chef Jacopo Ticchi e Koji Kimura (per anni due stelle Michelin). Una due giorni in cui la cucina del ristorante sarà interamente dedicata a questo incontro straordinario tra due visioni della cucina di mare.

Il cuoco giapponese conosciuto a livello internazionale come “Father of Aged Sushi” è arrivato a Rimini mercoledì scorso in compagnia della sua assistente Haruka, ma questo originale progetto parte da più lontano. E non in senso geografico.

«Un anno fa sono andato in Giappone con un obiettivo preciso: sedermi al banco di “Sushi Kimura” nel quartiere residenziale di Futako - Tamagawa a Tokyo. Era un posto che volevo conoscere da tempo per quello che rappresenta nel lavoro sul pesce. Quella cena è stata un momento importante. Non tanto per l’esperienza in sè, ma per quello che ho visto: un modo di lavorare il pesce molto preciso, basato sul tempo, sulla maturazione e sul controllo. Attraverso anni di studio e sperimentazione, Koji ha sviluppato un metodo che utilizza il tempo come strumento tecnico per ampliare profondità aromatica, dolcezza e complessità del prodotto. Da lì è nata subito la volontà di portare questo confronto nella nostra cucina: dopo diversi mesi di dialogo ci siamo riusciti» spiega con orgoglio Ticchi.

Che rivela: «Kimura e Haruka Matsunaga stanno con noi per una settimana. In questi giorni li abbiamo portati a scoprire la città e le nostre meraviglie, ma anche in giro per l’Emilia-Romagna, a conoscere i produttori e le materie prime. È una parte fondamentale del progetto, perché per noi il rapporto con il territorio è centrale e vogliamo che questo incontro passi anche da lì. Molti degli ingredienti che andremo a scoprire insieme entreranno poi nel menù dell’evento. Sarà quindi un lavoro costruito sul momento: il nostro pesce, lavorato insieme a loro, con i loro condimenti ma anche con ciò che troveremo qui. Tutto questo è stato possibile anche grazie al supporto sulla parte organizzativa e di esperienza sul territorio di Apt Servizi e Visit Rimini, che ci hanno aiutato a costruire e rendere concreta questa collaborazione».