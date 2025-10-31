Rimini, “La cucina di Imma ponte del gusto fra la Sicilia e la Romagna”

Quando a diciannove anni Carmelo Riganò lasciò la sua Lipari con una valigia leggera e un sogno pesante di sapori, forse non immaginava che quel viaggio lo avrebbe portato a costruire un ponte di gusto tra la sua isola e Rimini.
Oggi a 47 anni, festeggiati da poco, è il volto e il cuore, con la sua compagna Giorgia, di un nuovo locale, “Imma”, dove la cucina eoliana, e siciliana in generale, incontra l’innovazione sostenibile, tra piatti che profumano di casa e idee che parlano di futuro. «Porto con me i sapori e gli odori della mia terra» dice ricordando le albe sull’isola, le reti dei pescatori, il profumo del pane caldo e dei cibi cucinati da nonno Saverio.