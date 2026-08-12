Rimini, la Coppa Davis in mostra a piazza Cavour

Il grande tennis fa nuovamente tappa in Riviera per arricchire il lungo weekend di Ferragosto. Il trofeo più celebre e ambito al mondo, la Coppa Davis, torna a Rimini fino a domenica 16 agosto nell’ambito del “Trophy Tour”. La celebre “insalatiera d’argento”, conquistata per la terza volta consecutiva dagli azzurri guidati da Jannik Sinner e compagni, sarà visibile a tutti gli appassionati nella suggestiva cornice de ‘I Palazzi dell’Arte’ in piazza Cavour. L’esposizione offre a residenti e turisti la possibilità di ammirare da vicino e fotografare un trofeo che continua a far sognare l’Italia intera. Le visite prendono il via nel pomeriggio con un’apertura serale per poi proseguire nelle giornate da giovedì a sabato con doppio turno mattutino e pomeridiano, per poi concludersi nella mattinata di domenica.Sia la Regione Emilia-Romagna sia l’amministrazione comunale riminese esprimono profonda soddisfazione per il ritorno del trofeo in città. L’evento rappresenta una straordinaria vetrina per il territorio e si inserisce in un periodo di grande fermento legato alla forte crescita della pratica del tennis e del padel in Romagna. Un appuntamento imperdibile per tutti i tifosi e gli amanti dello sport che desiderano rivivere le grandi emozioni del trionfo azzurro durante le vacanze estive.