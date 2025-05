Rimini, la colazione all’alba in pedalò: l’idea del Bagno Giorgio

A Rimini prende il via la stagione balneare tra grandi classici e idee originali. Il Bagno Giorgio (spiaggia 133 a Rimini sud) propone una colazione all’alba in pedalò, un momento magico per dare il via alla giornata. L’appuntamento, su prenotazione e in base alle condizioni del mare, è fissato il giovedì alle prime luci del giorno sulla spiaggia, pronti per salpare con un goloso carico di cornetti e bomboloni, in attesa che il sole sorga dal mare (prenotazioni al 339 7679756). Si parte col pedalò prima del sorgere del sole e si viene raggiunti dalla colazione caricata a bordo di un moscone a remi, consegnata direttamente dal bagnino in mezzo al mare.