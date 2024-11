Rimini, la Cgil: “L’aeroporto non regge con 5 voli alla settimana”

La summer season non basta per tenere in piedi l’aeroporto di Rimini. Proprio ieri Airiminum, la società che gestisce il Fellini, ha annunciato due nuove rotte con Easyjet, Londra Gatwick e Basilea, attive dalla prossima estate.

E oggi la Cgil di Rimini, attraverso il segretario della Filt Massimo Bellini, non nasconde le sue preoccupazioni per il futuro dello scalo.

L’occasione è la presentazione alla stampa del Piano del lavoro “Oggi è domani”, con Bellini che si sofferma sul nodo dei trasporti. “La politica riminese crede nell’aeroporto?”, la sua domanda. Fino alla summer season, argomenta, ci sono “cinque voli a settimana e così l’aeroporto non può reggere” dato che “una delle necessità della struttura è allargare la propria attività nei restanti periodi dell’anno”. Non solo. Questa situazione, prosegue Bellini, va a “discapito dei lavoratori”: attività e operatività scarse, infatti, rende difficile avviare percorsi di contrattazione sindacale”. La Cgil, aggiunge, è anche “fortemente preoccupata” per i lavori della seconda tratta del Metromare che “devono ancora partire”, con il rischio di perdere i finanziamenti del Pnrr.