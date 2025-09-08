Rimini, la cena annuale di Arop

RIMINI. Venerdì 5 settembre alla Chesa de Vein di Rimini si è tenuta la cena annuale di Arop che ha riunito amici, volontari e sostenitori per celebrare i risultati raggiunti nell’ultimo anno, rilanciare nuovi progetti e rinnovare un impegno concreto al fianco dei piccoli pazienti dell’Unità di Oncoematologia Pediatrica dell’Ospedale “Infermi” di Rimini. Arop è un’organizzazione di volontariato fondata e gestita da genitori e volontari da oltre 20 anni, con lo scopo di sostenere il bambino affetto da malattie oncoematologiche, con l’obiettivo prioritario di migliorare la qualità dei percorsi terapeutici che coinvolgono i piccoli pazienti e le loro famiglie.