Rimini, la celebrazione della festa delle Forze Armate - Gallery

Rimini ha celebrato la festa delle Forze Armate. Il programma ha preso il via in piazza Cavour con il raduno delle Autorità, delle Forze Armate e delle rappresentanze delle Associazioni Combattentistiche e d’Arma. In seguito gli onori al Prefetto della Provincia di Rimini e la rassegna dello schieramento in armi, seguiti dall’alzabandiera, dalla deposizione della corona d’alloro alla lapide commemorativa dei Caduti di tutte le guerre e dalla lettura dei messaggi del Presidente della Repubblica e del Capo di Stato Maggiore della Difesa.

A seguire, in piazza Ferrari, è stata deposta una corona d’alloro al monumento commemorativo dei Caduti di tutte le guerre. Nella Chiesa di San Francesco Saverio (Suffragio), è stata celebrata la Santa Messa presieduta dal vescovo Nicolò Anselmi.