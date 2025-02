Rimini, la celebrazione del Giorno del ricordo al nuovo molo

“La pietra è muta, l’acqua è nera, ma sotto, sotto c’è un urlo. Un urlo che non si ode, che non ha voce, ma che avvelena il cuore. La pietra è fredda, ma dentro c’è una fiamma che brucia ancora. E non si può dimenticare chi è stato gettato nella notte del dolore.”

“In queste parole di Roberto Siliquini risuona la tragedia di chi è stato gettato nelle profondità delle foibe, dove l’orrore e il silenzio sembrano dilagare. La pietra, simbolo di quel luogo di morte, è ‘muta’, ma dentro di essa si cela un ‘urlo’ che non è mai stato dimenticato, un dolore che persiste nella memoria di chi ha vissuto e di chi oggi ha il compito di non farlo svanire nel buio.”

Sono state queste le parole di una delle commoventi riflessioni lette dagli studenti della classe quinta del Liceo Classico Giulio Cesare, presenti alla commemorazione, che hanno animato le celebrazioni di questa mattina sulla palata del porto di Rimini.

Un momento molto sentito a cui hanno partecipato l’assessore Francesco Bragagni, il Prefetto di Rimini Giuseppina Cassone, il rappresentante dell’Unione degli Istriani Giovanni Ruzzier e diverse autorità civili e militari, oltre ai rappresentanti delle associazioni combattentistiche e d’arma, nonché le associazioni “Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia”, “Comitato Dieci Febbraio” e “Unione degli Istriani”.

Una commemorazione che non solo ricorda le tragiche vicende del passato, ma riafferma l’importanza di mantenere viva la memoria collettiva come fondamento per il futuro.

L’evento, come ogni anno, si è svolto con la deposizione di una corona di alloro ai piedi della “Biblioteca di Pietra”, sulla scogliera del nuovo molo, luogo simbolico dedicato all’esodo giuliano-dalmata, interamente costruito in pietra d’Istria. Un monumento realizzato nel 2014 grazie all’estro dell’artista riminese, nato a Fiume, Vittorio D’Augusta, che era presente alla celebrazione.