Rimini, la caccia non è ancora aperta, ma spara e uccide degli animali senza avere né licenza, né porto d’armi

A pochi giorni dall’imminente apertura generale della nuova stagione venatoria, i militari del Nucleo Carabinieri Forestale di Rimini hanno accertato la presenza di un uomo che esercitava l’attività venatoria con un’arma da fuoco, abbattendo la fauna selvatica, pur essendo privo di licenza di caccia e del porto d’armi. A seguito della condotta accertata in flagranza di reato, è stato denunciato a piede libero per furto aggravato ai danni dello Stato (in quanto la fauna selvatica costituisce patrimonio indisponibile dello Stato) e porto abusivo di arma da fuoco in luogo pubblico.

Nel corso dello stesso intervento, una seconda persona – individuata come proprietaria del fucile – è stata denunciata per non aver adottato le prescrizioni sulla custodia di armi ed esplosivi con la dovuta diligenza nell’interesse della sicurezza pubblica. Durante le operazioni sono stati posti sotto sequestro il fucile utilizzato, le munizioni impiegate, nonché la fauna selvatica abbattuta illegalmente