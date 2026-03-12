Rimini. La Black list degli albergatori per combattere i professionisti delle truffe

«Una black list per salvarci dai truffatori. E metterci al riparo dai “furbetti” del pagherò».
Patrizia Rinaldis, presidente dell’Associazione albergatori Rimini, appresa la notizia della condanna per insolvenza fraudolenta di uno “scroccone” di lusso, che per ben quattordici volte ha beffato hotel 4 e 5 stelle del Nord Italia (non ha saldato i conti per migliaia e migliaia di euro), rende nota la strategia adottata in Riviera «contro questi professionisti del raggiro».
«In passato questo genere di malviventi erano molti più di oggi - sottolinea Rinaldis -. Poi, stanchi di essere truffati, ci siamo organizzati e abbiamo messo nero su bianco i loro nomi e cognomi. E li abbiamo recapitati ai nostri colleghi. Da lì in poi il fenomeno si è pian pianino ridimensionato e i soggiorni “scroccati” hanno perso uno zero, passando dalle migliaia di euro non saldate alle poche centinaia di euro». Tutto nell’arco di tempo di otto anni.