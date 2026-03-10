Rimini, la barista di Viserbella che disegna manga con il caffè

RIMINI. A Viserbella i manga si disegnano con il caffè. Era stanca della solita richiesta che, come barista, le rinvolgevano in tanti: «Mi fai un disegnino sul cappuccino?». Così la 37enne, Giada Romana, barista solo da un anno al “Bar Da Noi” ha colto la palla al balzo per realizzare un manga usando il caffè come un acquerello e gli stuzzicadenti come pennelli improvvisati, proprio come faceva quando era una bambina, anche se non è certo questo che crea ogni giorno.

«Inutile cercare la perfezione, meglio divertirsi - ha commentato sui social dove racconta in pillole la sua doppia vita da barista e soprattutto da autrice di manga -. La voglia di giocare deve sempre diventare più forte della paura di sbagliare».

Quello che fa regolarmente, invece, e già a partire dal 2015, è pubblicare la sua serie manga «dal titolo “Riflessi di Luce”, ancora in produzione, di cui al momento sono usciti sette volumi». Ma c’è dell’altro perché, come spiega, ha il privilegio di poter insegnare e trasmettere la sua passione, quella per i manga giapponesi, «nella classe junior presso la scuola del fumetto di Rimini».

Un percorso, quello di Giada, tutto all’insegna della creatività, prima di approdare dietro al bancone per dare il migliore dei “buongiorno” ai suoi concittadini, sorriso in volto e pennarelli in tasca. «Ho frequentato il liceo artistico di Lecco, in Lombardia, nell’indirizzo “Accademia” e la Scuola del Fumetto di Milano all’indirizzo Umoristico - racconta la 37enne ripercorrendo a ritroso le sue scelte -. Dal 2010 ho iniziato a farmi conoscere, oltre che alle fiere del fumetto italiane, anche su Youtube grazie ai miei tutorial di “A scuola di Manga” e in modo particolare attraverso il video “Draw my life”».

«Purtroppo - tira le fila - fra qualche settimana cederemo la nostra attività al “Bar da noi” a cui, nonostante il poco tempo trascorso, ero già molto affezionata». Niente panico, però. C’è una nuova pagina tutta da scrivere anzi... da disegnare, in piena libertà.