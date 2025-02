Rimini, l’ortolana di 28 anni in via Lidice: “Coltivare la terra è come fare tatuaggi”

Da bambina accompagnava il nonno materno Francesco nei suoi orticelli nelle campagne romane, ora che ha 28 anni e vive a Rimini, dove si divide tra un lavoro in azienda e l’attività di tatuatrice, non ha dimenticato i suoi preziosi insegnamenti: Denise Catone è la più giovane assegnataria degli orti urbani in via Lidice messi a disposizione dal Comune. Lei, nativa digitale, si troverà al fianco di altri 39 riminesi che si sono guadagnati un fazzoletto di terra da coltivare partecipando al bando del Comune: il più anziano ha 89 anni. «Mi sono iscritta quasi per gioco, su suggerimento di mia sorella gemella che aveva visto l’annuncio sui canali social del Comune - racconta Denise -. Non pensavo di ottenere un posto, dato che solitamente questi terreni sono gestiti da persone più grandi. Sono molto contenta». Dal nonno Francesco, Denise ha imparato i segreti dell’irrigazione, della frutta e degli ortaggi, facendo dell’agricoltura una passione legata ai ricordi d’infanzia: «Richiede manualità - spiega - proprio come il mio lavoro nel mondo dei tatuaggi, seppur in una forma diversa».