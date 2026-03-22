Rimini, l’orgoglio di una mamma: “Mio figlio Down ha un cromosoma in più, quello della gioia”

«Il mio bambino ha un cromosoma in più, quello della gioia di vivere». Nove mesi di attesa, fantasticando tra sogni ad occhi aperti e progetti. Una cameretta dipinta nei toni del giallo con i personaggi di Walt Disney che si affacciano sulle pareti. E poi la diagnosi in sala parto che equivale a un colpo al cuore: «Suo figlio ha la sindrome di Down». È iniziato in salita il percorso da mamma e figlio per Francesco e Stella (nomi di fantasia) la quale, nella Giornata mondiale delle Persone con Sindrome di Down, che si è celebrata ieri, sfoglia a ritroso le pagine di quel giorno che una ventina di anni fa nel Riminese le ha cambiato la vita per sempre.