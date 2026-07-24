Rimini, l’orgoglio dei bagnini di salvataggio: “Salvate 14 persone negli ultimi giorni”

In questi giorni, le difficili condizioni del mare, caratterizzate da onde, forte risacca e pericolose correnti di ritorno, hanno richiesto numerosi interventi da parte dei bagnini di salvataggio della Cooperativa Operatori di Spiaggia di Rimini.

“Tra i Bagni 37, 105, 132 e 147 - si legge in una nota - sono state soccorse almeno 14 persone, tra cui famiglie e gruppi di turisti trascinati al largo o impossibilitati a rientrare autonomamente. Alcuni recuperi sono avvenuti a oltre 100 metri dalla riva, mentre in un altro caso è stato necessario formare una catena umana per contrastare la forza della corrente. Gli interventi sono stati effettuati a nuoto e con i mosconi di servizio, grazie al tempestivo coordinamento tra le diverse postazioni e al costante collegamento via radio. In particolare, nella zona di Miramare diversi assistenti bagnanti hanno ridotto le proprie pause e sono rimasti a disposizione per garantire continuità al servizio e supportare i colleghi nelle situazioni più critiche”.

La Cooperativa “desidera esprimere un sentito ringraziamento a tutti i bagnini di salvataggio per la professionalità, il coraggio, la prontezza e lo spirito di squadra dimostrati. Un ringraziamento va anche ai bagnanti che, seguendo le indicazioni degli assistenti, hanno collaborato durante alcune operazioni. Quanto accaduto testimonia ancora una volta il valore fondamentale del servizio di salvataggio sulle spiagge riminesi e ricorda a tutti l’importanza di rispettare le segnalazioni e le indicazioni dei bagnini, soprattutto in presenza di mare mosso e forti correnti”.