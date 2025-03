Rimini. L’opposizione contro la presentazione del Pug: “Comune in ritardo”

«Sotto le slide niente». «Fuffa. Aria fritta». Le opposizioni di destra affilano le armi. E, all’indomani della presentazione alla città delle linee guida di quello che sarà, «entro il 2027», come annunciato dal sindaco Sadegholvaad, il nuovo Piano urbanistico generale (Pug), attaccano l’amministrazione comunale rea, secondo Antonio Barboni, coordinatore provinciale di Forza Italia, «di aver organizzato un altro evento passerella che non ha fornito alcuna visione chiara, né soluzioni concrete per i problemi reali di Rimini». «Inutile occupare la sala Ressi del teatro Galli e invitare così tanti interlocutori – stigmatizza il consigliere comunale di Fratelli d’Italia, Carlo Rufo Spina – se, poi, non si dice nulla, solo un annuncio: “stiamo partendo col Pug”. Tutto molto avvilente». E così, quello che avrebbe dovuto essere un confronto alto, incentrato sulla pianificazione urbanistica della capitale italiana del turismo, finisce in polemica. In mera bagarre politica. «A distanza di anni, e dopo l’introduzione della legge regionale 24/2017 – sottolinea Barboni - il Comune si sveglia solo ora per avviare una ricognizione della pianificazione urbanistica vigente. Ma non si può più nascondere il fatto che questa fase, per il timing stesso della legge, avrebbe dovuto concludersi ben prima dell’emergenza sanitaria: il Covid-19 è stato usato come una scusa per giustificare l’immobilismo e il rinvio di ogni scelta. Un ritardo, ormai cronico su tutto, che sta impedendo alla città di guardare al futuro con la concretezza che merita».