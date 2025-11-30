Rimini, l’omicidio di Pierina. “Riunione di condominio” in tribunale sui movimenti di Louis e Manuela

Domani si torna in aula per la quinta udienza del processo per l’omicidio di Pierina Paganelli, la 78enne uccisa a coltellate la sera del 3 ottobre 2023 nel garage del condominio di via del Ciclamino. Davanti alla Corte d’Assise verrà completato il controesame di Loris Bianchi, già iniziato nella scorsa udienza. Il fratello di Manuela dovrà quindi rispondere alle domande di Riario Fabbri, uno degli avvocati dell’unico imputato Louis Dassilva, e poi sarà sottoposto al riesame del pm Daniele Paci e dei legali di parte civile Marco e Monica Lunedei e Alfredo Andrea Scifo. Inizialmente sembrava che dovesse essere anche il giorno della testimonianza di Giorgia Saponi, figlia di Giuliano Saponi e Manuela Bianchi, ma la nipote di Pierina sarà in aula il prossimo 15 dicembre. Domani sul banco dei testimoni compariranno una decina di condomini residenti nel complesso di via del Ciclamino, con i quali verrà analizzata la loro percezione degli eventi, sia con riferimento alla sera del 3 ottobre di due anni fa che alla mattina seguente. Domande (e risposte) per capire cosa hanno fatto, se hanno sentito qualcosa e, soprattutto, se hanno visto i movimenti di alcune persone, come Manuela Bianchi e Louis Dassilva. Dinamiche, queste ultime, molto importanti e sulle quali da tempo ci sono versioni contrastanti. L’attenzione della Corte si focalizzerà poi anche su alcuni dei condomini che quella mattina sono intervenuti sulla scena del crimine e hanno visto il cadavere della pensionata.