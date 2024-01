Rimini. L’Istituto per la Storia della Resistenza e dell’Età contemporanea ricorda Fabio Tomasetti

RIMINI. Il 14 Gennaio 2024 si è tenuto il quarto anniversario della scomparsa dell’architetto Fabio Tomasetti, che ricopriva la carica di Presidente dell’Istituto per la Storia della Resistenza e dell’Età Contemporanea della Provincia di Rimini. L’Associazione in una nota diffusa oggi ricorda «con stima ed affetto le qualità umane e di appassionato dirigente e studioso, che con impegno ha dato un forte impulso all’attività di ricerca storica dell’Istituto ed in particolare le iniziative rivolte al mondo della scuola (Didattica, Formazione, Viaggi della Memoria).