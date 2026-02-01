Rimini. L’iscrizione dei consiglieri comunali Lisi e Brunori respinta dai Verdi: “Noi sosteniamo il sindaco, loro no”

«Respinte perché irricevibili». Poche parole quelle pronunciate da Alessia Lea Di Rago, portavoce dei Verdi di Rimini, ma dal significato politico forte. Parole che non lasciano spazio a dubbi ed esprimono una bocciatura senza se e senza ma alla richiesta avanzata da Gloria Lisi e Stefano Brunori di potersi iscrivere al partito che, insieme a Sinistra Italiana, costituisce la formazione politica di Alleanza verdi Sinistra (Avs). «Un paio di giorni fa - sottolinea Di Rago - il consiglio federale nazionale si è riunito per discutere di alcuni punti importanti, tra cui le richieste di tesseramento avanzate dai due esponenti politici riminesi. Ebbene, dopo una approfondita analisi il Consiglio ha deciso di bocciarle entrambe. Perché considerate non ricevibili per motivazioni prettamente politiche».