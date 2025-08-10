Rimini. L’interior designer dei vip di Londra: “C’è chi ha speso fino a 20 milioni di sterline per arredare casa”

Ha lavorato per celebri calciatori, imprenditori e divi dello spettacolo. I nomi? Sono top secret proprio come impongono i contratti blindati che ha firmato il 51enne manager riminese, Roberto Ceccaroni. Il legame con le sue origini romagnole non si è mai spezzato del tutto perché, dopo il trasferimento per lavoro a Londra, avvenuto 13 anni or sono, continua a tornare a Rimini in corrispondenza del weekend, per trascorrere del tempo prezioso con la sua famiglia, la moglie e due figli. In Gran Bretagna si occupa di progetti di Interior design, ambito in cui la capitale londinese «resta ombelico del mondo, assieme a New York e Milano», e ogni giorno su incarico di studi di architetti di livello internazionale riceve progetti di arredamento da sviluppare.