Rimini, l’intelligenza artificiale per comporre in tempo reale il quadro clinico del paziente: la novità a Expodental Meeting 2026

Attraverso il dispositivo AI indossabile Plaud e la tecnologia Scribe sviluppata da Alfadocs, il medico può infatt i parlare normalmente con il paziente mentre il sistema trascrive ed elabora in tempo reale la conversazione , compilando automaticamente la documentazione clinica. Si tratta di un’evoluzione importante nell’ingresso concreto dell’AI negli studi medici privati, perché l’intelligenza artificiale viene integrata direttamente nei flussi operativi quotidiani, senza interrompere il lavoro del medico e migliorando efficienza, organizzazione e gestione delle informazioni cliniche. Secondo i dati condivisi durante la presentazione, il sistema può ridurre fino al 60% il tempo dedicato alla redazione clinica.

Questa mattina a Expodental Meeting 2026 a Rimini è stata presentata l’integrazione tra Alfadocs e Plaud , una soluzione che permette di generare automaticamente diario clinico e piano di trattamento attraverso l’Intelligenza Artificiale, direttamente durante la visita medica.

Oggi lo studio medico è un ecosistema complesso, composto da software, app, appunti e comunicazioni distribuite. In questo contesto, l’intelligenza artificiale rischia di diventare un ulteriore strumento isolato, incapace di incidere davvero sul lavoro clinico.

In questo scenario si inserisce Alfadocs, piattaforma operativa per gli studi medici privati, progettata per integrare l’intelligenza artificiale direttamente nei flussi di lavoro, trasformandola da funzione accessoria a pratica quotidiana.

Così Fabian Zolk, Co-founder e Chief Product Officer di Alfadocs: “L’intelligenza artificiale negli studi medici non è un problema tecnologico, ma culturale e operativo. Non basta renderla disponibile: deve diventare parte naturale del lavoro quotidiano del medico. Quando questo accade, l’AI smette di essere uno strumento e diventa infrastruttura.”

Al centro di questo approccio c’è Scribe, la tecnologia che consente di generare automaticamente il diario clinico e il piano di trattamento durante la visita, attraverso l’elaborazione in tempo reale della conversazione tra medico e paziente. A rendere possibile questa integrazione è Plaud Note Pin S, il dispositivo AI indossabile che permette al medico di rimanere completamente concentrato durante le conversazioni, senza perdere alcun dettaglio importante, mentre l’Intelligenza Artificiale si attiva immediatamente

e in modo naturale, trascrivendo e riassumendo le conversazioni in maniera pratica, senza interrompere la visita. Non è un’app da aprire né uno strumento da cercare: è un gesto semplice e continuo. Basta un click.

“Il vero limite dell’AI - dice Olga De Giovanni, Head of Marketing di Alfadocs - non è la qualità della tecnologia, ma la sua attivazione nel momento giusto. Se richiede un’azione in più, semplicemente non viene usata. Per questo abbiamo lavorato per integrarla direttamente nei flussi operativi, rendendola sempre accessibile e immediata.”

Il problema dell’AI non è accenderla, ma ricordarsi di usarla nel momento giusto, senza interrompere la visita. Plaud risolve questo passaggio, rendendo l’interazione con l’intelligenza artificiale immediata e integrata nel flusso clinico. “Plaud è stato creato per supportare coloro che non possono permettersi di perdere alcun dettaglio. In ambito sanitario, questo significa ogni consultazione, ogni scambio, ogni decisione. Il vero valore non risiede solo nelle note in sé, ma soprattutto nella sicurezza che deriva dalla consapevolezza che la conversazione viene sempre conservata e nella possibilità di dedicare maggiore attenzione al paziente”, ha affermato Brandon Lutz, direttore marketing di Plaud.