Rimini, l’intelligenza artificiale per comporre in tempo reale il quadro clinico del paziente: la novità a Expodental Meeting 2026

Questa mattina a Expodental Meeting 2026 a Rimini è stata presentata l’integrazione tra Alfadocs e Plaud, una soluzione che permette di generare automaticamente diario clinico e piano di trattamento attraverso l’Intelligenza Artificiale, direttamente durante la visita medica.
Attraverso il dispositivo AI indossabile Plaud e la tecnologia Scribe sviluppata da Alfadocs, il medico può infatti parlare normalmente con il paziente mentre il sistema trascrive ed elabora in tempo reale la conversazione, compilando automaticamente la documentazione clinica. Si tratta di un’evoluzione importante nell’ingresso concreto dell’AI negli studi medici privati, perché l’intelligenza artificiale viene integrata direttamente nei flussi operativi quotidiani, senza interrompere il lavoro del medico e migliorando efficienza, organizzazione e gestione delle informazioni cliniche. Secondo i dati condivisi durante la presentazione, il sistema può ridurre fino al 60% il tempo dedicato alla redazione clinica.