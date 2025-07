Rimini, l’Inps le chiede indietro 8.200 euro di pensione, la nonna vince la causa grazie alla nipote avvocata

E’ la storia di una vincita giudiziaria, ma anche di famiglia e di giustizia in senso lato, quella che si è conclusa con la vittoria di una pensionata riminese nei confronti dell’Inps, come stabilito dal giudice del lavoro del Tribunale di Rimini.

Il Tribunale ha affermato che in assenza di dolo da parte della beneficiaria e in presenza di un legittimo affidamento sul diritto alla prestazione, l’indebito non è ripetibile.

Richiamando una consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione, il giudice ha sottolineato come l’indebito assistenziale possa essere richiesto solo a partire dal momento in cui l’Ente ne accerti formalmente le condizioni, e non retroattivamente.

«La legge - ha affermato l’avvocata Testa - tutela il legittimo affidamento del cittadino. Mia nonna ha sempre comunicato i suoi redditi con trasparenza, ed è inaccettabile che un ente pubblico chieda oggi la restituzione di somme sulla base di controlli tardivi e non tempestivi. Questa sentenza conferma un principio fondamentale: la correttezza delle persone va riconosciuta, non punita».

Un altro aspetto che caratterizza la vicenda giudiziaria è quello personale: la difesa legale dell’anziana, infatti, è stata affidata alla nipote della ricorrente che ha seguito il caso con rigore professionale ma anche con un evidente coinvolgimento emotivo. «Per me non è stata solo una causa, ma un atto d’amore e di giustizia nei confronti di mia nonna, che ha sempre vissuto con dignità e correttezza. Vederle riconosciuto il diritto di non dover restituire una somma ricevuta in buona fede, è una grande soddisfazione sia personale che professionale».