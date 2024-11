Rimini. L’infermiere la palpeggia e i suoi amici lo prendono a botte

I fatti risalgono alla fine del marzo scorso, quando la 28enne arriva in Pronto soccorso a Rimini, lamentando dei forti dolori addominali. Viene presa in esame e sistemata con la flebo su una lettiga nel reparto di Astanteria.

Per fini diagnostici, visto il perdurare dei problemi della paziente, ad un certo punto i medici richiedono un esame delle urine. A quel punto, la 28enne viene accompagnata con la lettiga all’interno di uno dei bagni del pronto soccorso, ma dopo aver rifiutato di procedere alla raccolta del materiale per l’esame da sdraiata con la padella, chiede all’infermiere di darle una mano a mettersi in piedi non riuscendo a farlo da sola a causa della flebo nel braccio. Ma nell’aiutarla in tale operazione, l’infermiere - a dire della donna - l’avrebbe palpeggiata. Toccamenti che avrebbe poi ripetuto al momento di asciugarla per l’igiene.

Sul momento, la 28enne pare che non avesse reagito. Ma una volta dimessa, solo due ore dopo era tornata in ospedale insieme ad altre due persone e aveva aggredito l’infermiere. Il 34enne era dovuto ricorrere a sua volta alle cure mediche ed aveva riportato ferite giudicate guaribili in 40 giorni.