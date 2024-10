Rimini. L’incrocio è un rebus, il Codacons: «Semafori lampo e auto in trappola»

Un incrocio che è un rompicapo per automobilisti, costretti a destreggiarsi fra semafori dai tempi troppo brevi, tanto da porli di fronte a una scelta impossibile: passare con il rosso o fermarsi in mezzo alla strada? È la «situazione anomala» tratteggiata dal Codacons per l’impianto semaforico situato all’innesto tra le vie Circonvallazione occidentale e Circonvallazione meridionale, quindi all’incrocio fra via Garibaldi e piazza Mazzini.

Angelo Raffaele Beatrice, avvocato responsabile del Codacons Rimini, spiega di avere raccolto le segnalazioni di diversi residenti circa i tempi dei 4 semafori posti sull’incrocio: «Ci siamo recati in loco - spiega - ed abbiamo constatato che la durata del giallo è pari a 4 secondi e che effettivamente le auto rimangono intrappolate nello spazio tra i due semafori proiettanti luce rossa». Ne consegue che, osserva ancora il legale, «quasi tutte» le auto «continuano la loro lenta marcia attraversando il secondo semaforo con il rosso», mentre «pochissimi sono quelli che si fermano al centro dell’incrocio». Inutile specificare che nessuna delle due mosse è contemplata dal codice della strada.

«Durata illegittima»

Difficile, però, muoversi diversamente, vista anche la presenza di dossi per rallentare il traffico: il nodo del problema, secondo il Codacons, va individuato in quei soli 4 secondi di semaforo giallo: una durata, sostiene l’avvocato Beatrice, che non solo «impedisce il libero attraversamento», ma da considerare anche «inadeguata ed illegittima», oltre che «un’insidia, un inganno e un pericolo per auto, pedoni, bici e monopattini». Riflessioni che il Codacons sviluppa metro alla mano, arrivando alla conclusione che «il tempo di 4 secondi non è idoneo tecnicamente per poter attraversare un incrocio di 22,20 metri con ben tre rallentatori e due attraversamenti pedonali che ovviamente e giustamente costringono le auto a proseguire a passo d’uomo». Per poi incappare inesorabilmente nel rosso.

«Migliorare la sicurezza»

L’augurio formulato dal Codacons è quindi che «si prendano provvedimenti idonei per modificare l’imprigionamento delle auto fra i due semafori e migliorare la sicurezza dell’incrocio».