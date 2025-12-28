Rimini. L’imprenditore: «Dono la mia colonia alla Caritas per aiutare i senzatetto»

Stanco di veder “aggredire” quel suo bene immobiliare da balordi e senzatetto. Preoccupato per i danni provocati, «ma anche per quello che di più grave potrebbe accadere», l’immobiliarista riminese, Gianni Ottoboni lancia una proposta alla Caritas, o a tutti quegli enti caritatevoli operativi a Rimini. «Vorrei che la colonia San Giuseppe che ho a Bellaria-Igea Marina diventasse una dimora per clochard - annuncia -. Sono stanco di vederla ridotta così. Ogni inverno la stessa storia. E anche quest’anno la struttura è stata presa “d’assalto” da sbandati e delinquenti. Hanno sfondato porte e forzato gli infissi delle finestre, sono penetrati all’interno e hanno utilizzato i letti come giaciglio notturno. Poi, una volta fatto giorno, sono usciti e, nelle camere da letto e lungo i corridoi, hanno lasciato tanta di quella sporcizia che vi lascio immaginare. Ma non è questo che più mi preoccupa - aggiunge -. Perché non vorrei che una di queste notti qualcuno, nel sonno, dimenticasse qualche mozzicone di sigaretta acceso tra le coperte e provocasse l’irreparabile». E Ottoboni spiega: «Sono disposto a donare la colonia, con tanto di contratto di comodato gratuito per il periodo invernale, affinché venga utilizzata per una causa sociale. Come, ad esempio, una dimora per clochard».