Rimini, l’Hotel Fiera riparte: “Ultimi dettagli e ci siamo”

RIMINI. Dopo tredici anni di chiusura forzata, per fallimento, l’hotel Fiera potrebbe tornare ad illuminarsi. Presto. Durante la stagione balneare. E con un profilo luxury. «Dopo una trattativa andata avanti per un po’ – spiega l’immobiliarista riminese, Gianni Ottoboni, che, a metà 2024, ha acquistato la struttura ricettiva dalle banche per 6,5 milioni di euro – lo scorso settembre ho firmato con la società Amapa un contratto col quale ho affidato, per vent’anni, la gestione dell’albergo a questo grande gruppo romano che da decenni opera nel settore del turismo di qualità. Manca ancora qualche lavoretto sugli arredi, ma, da come mi hanno riferito, entro l’inizio dell’estate, fine giugno, l’hotel riaprirà finalmente i battenti». E tornerà in attività con la formula dell’hospitality business. L’hotel Fiera, lo dice già il nome, si trova, infatti, a due passi dal quartiere fieristico e fu concepito proprio per intercettare la clientela commerciale: manager, imprenditori, uomini d’affari. Sull’esempio dei grandi alberghi posizionati davanti alla fiera di Milano e alla fiera di Bologna. «Modificato all’interno, dopo una serie di interventi – puntualizza Ottoboni – adesso l’hotel dispone di una grande sala per incontri e riunioni, oltre ad altre 4-5 salette riservate agli appuntamenti di lavoro. Ha, poi, una sala colazioni e una cucina ad hoc per la piccola ristorazione».

«Settemila metri quadrati di immobile, 120 stanze, a Rimini sono davvero pochi gli alberghi che superano le cento camere», precisa l’immobiliarista), un parcheggio interrato con 80 posti auto, e «una spa all’ultimo piano, che fungerà come punto relax», l’hotel Fiera non dovrebbe aver problemi ad accogliere il flusso alto spendente dei business man in arrivo a Rimini in occasione dei grandi eventi fieristici, come il Sigep, Ecomondo, Rimini Wellness, solo per citarne alcuni.

E come auspicato, in questi anni, da molti operatori turistici riminesi, la riapertura dell’hotel Fiera potrebbe coincidere con lo sbarco in Riviera di un grande colosso alberghiero internazionale. «Amapa, infatti – conclude Ottoboni – è in contatto col “gigante” Marriott, uno dei gruppi internazionali più importanti e consolidati al mondo. Non mi stupirei, quindi, se l’albergo, 4 stelle, aprisse come Fiera-Sheraton, che è un marchio del lusso che fa capo al gruppo Marriott». La società romana Amapa, del resto, dispone, da Roma a Genova, da Milano a Firenze, fino a diverse località montane e balneari, di una trentina di hotel in gestione e di proprietà. E sono tutte strutture ricettive stellate.