Rimini, l’ex colonia Enel dormitorio abusivo di irregolari: via alle procedure di espulsione

La Polizia di Stato di Rimini nella mattinata di mercoledì 25 marzo 2026 ha eseguito un servizio straordinario di controllo per contrastare i furti, il favoreggiamento all’immigrazione clandestina e lo spaccio di sostanze stupefacenti.

In particolare è stata controllata la zona delle “Ex Colonie Enel”, immobile oggi in disuso ed in stato di abbandono; all’interno sono stati trovate persone che dormivano e, dopo un controllo, risultavano anche senza documenti. Erano tutti stranieri ed irregolari: sono stati allontanati dalla struttura dove vivevano in una situazione di grave degrado e messi a disposizione dell’Ufficio Immigrazione della Questura per avviare le procedure di espulsione dal territorio nazionale.