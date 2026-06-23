Rimini, l’ex caserma Giulio Cesare diventa la Cittadella della Sicurezza

Prende forma uno dei progetti di rigenerazione urbana più ambiziosi degli ultimi anni a Rimini: l’ex caserma Giulio Cesare, lungo via Flaminia, si trasformerà nella nuova Cittadella della Sicurezza, un polo unico che riunirà sotto lo stesso tetto Prefettura, Questura, Polizia di Stato, Guardia di Finanza, ROAN e Carabinieri — oggi distribuiti in diverse sedi cittadine.

Il progetto, nato dalla collaborazione tra Agenzia del Demanio e Comune di Rimini nell’ambito del Piano Città degli Immobili Pubblici, è stato affidato allo studio internazionale Settanta7, capofila di un gruppo multidisciplinare. L’area interessata è di circa 70.000 metri quadrati, l’investimento supera i 76 milioni di euro e i lavori dovranno concludersi entro il 2030.

Con l’aggiudicazione del concorso per il progetto di fattibilità, la fase di progettazione entra ora nel vivo.