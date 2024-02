Rimini, l’ex bar Ottoemezzo riapre: “Siamo a caccia di personale”

Torneranno i caffè al bancone, le brioche e i panini in vetrina, così come i tavolini nella veranda in piazzale Cesare Battisti. L’ex bar Ottoemezzo, chiuso dall’ottobre 2020 a seguito del sequestro giudiziario, riapre con un nuovo nome e sotto la guida di una nuova gestione. Si chiamerà Bar caffetteria Rimini 55 e servirà colazioni, pranzi veloci e aperitivi, con piccola ristorazione. Al bancone, Romina Zangoli e lo zio Mauro, soci del locale che domina una delle zone più strategiche del territorio comunale, avendo come dirimpettaia la stazione ferroviaria. Ora mancano solo i dipendenti. «Non si riescono a trovare - confessa Romina - li stiamo cercando da un po’, ma è davvero difficile».

