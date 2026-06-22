Rimini. L’Esercito Italiano a ExpoAid 2026

Dal 25 al 27 giugno 2026 l’Esercito Italiano sarà presente a ExpoAid 2026, la fiera nazionale dedicata all’inclusione e all’accessibilità in programma al Palacongressi di Rimini. Lo stand è allestito dal Comando Militare Esercito “Emilia-Romagna”.

Tra le iniziative esposte, spicca la versione in Braille di “Rivista Militare”, la pubblicazione istituzionale delle Forze Armate. A presentarla sarà il personale del Centro Pubblicistica dell’Esercito, con l’obiettivo di portare all’attenzione del pubblico un progetto concreto di comunicazione accessibile rivolto alle persone con disabilità visiva.

Allo stesso stand opereranno anche i militari del 7° Reggimento Aviazione dell’Esercito “Vega”, che illustreranno le opportunità di arruolamento e i percorsi di carriera nelle Forze Armate. Le informazioni riguarderanno in particolare le modalità di accesso tramite concorso pubblico, la figura del Volontario in Ferma Iniziale (VFI) e gli istituti di formazione militare, con un’attenzione specifica a giovani e famiglie.