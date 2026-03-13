Rimini, l’autovelox di via Melucci operativo dal 19 marzo

Da giovedì 19 marzo, il nuovo autovelox fisso e omologato di via Melucci a Rimini comincerà a multare chi supera i limiti di velocità. Il dispositivo installato in uno dei tratti urbani più trafficati della città, si spiega infatti dal Comune, dopo un periodo di attività preventiva nel quartiere, per informare gli automobilisti da giovedì sarà operativo, nella direzione Rimini verso Riccione. L’autovelox, autorizzato dalla Prefettura in applicazione del nuovo Codice della Strada e del decreto del ministero dei Trasporti dell’aprile 2024, amplia la rete di postazioni fisse già attive sul territorio comunale. Il Comune ha anche sostituito i velox nelle tre postazioni già esistenti (via Settembrini, via Euterpe e via Tolemaide), anch’esse attive dal 19 marzo, con apparecchiature di ultima generazione, tutte validate e collaudate prima della messa in esercizio, si precisa. “La scelta di intervenire su via Melucci non è casuale: si tratta di un asse urbano ad alta percorrenza, dove la presenza mista di pedoni, ciclisti, motociclisti e utenti vulnerabili rende la velocità eccessiva un fattore di rischio concreto”, rimarca Palazzo Garampi. E “i dati raccolti dalla Polizia locale sui tratti già presidiati da postazioni fisse mostrano una riduzione significativa dell’incidentalità rispetto al quinquennio precedente all’installazione, confermando l’efficacia preventiva di questi strumenti”.