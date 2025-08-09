Rimini, l’autista è positivo all’etilometro e un gruppo di forlivesi perde la testa: insulti razzisti a ragazzi stranieri e offese ai poliziotti

A Rimini ieri notte sono state sette le patenti ritirate e dieci i verbali elevati dalla Polizia Locale. Tra le persone fermate anche un ragazzo forlivese, che viaggiava in auto con il fratello e un amico, trovato positivo all’etilometro con 1.40 mg/litro, tasso che implica il procedimento penale oltre alla sospensione della patente. Al momento del controllo però i ragazzi forlivesi hanno cominciato ad alzare i toni e ad agitarsi, inveendo contro il personale della Polizia Locale.

Un clima diventato ancora più difficile quando gli agenti hanno fermato per l’alcol test un’altra auto con a bordo tre ragazzi e una ragazza di nazionalità straniera che, notando quanto stava accadendo, sono intervenuti per prendere le difese degli agenti e riportare la calma, diventando a loro volta oggetto di insulti, anche di stampo razzista.

Una situazione che ha portato la Polizia Locale a denunciare a piede libero il conducente oltre che per guida in stato di ebbrezza, anche con l’accusa di minacce, oltraggio a pubblico ufficiale e istigazione razziale, reato quest’ultimo che - qualora dovesse venire accertato in via definitiva dagli organi competenti - può implicare fino a 4 anni di carcere. Al fratello del conducente è stato invece sanzionato per ubriachezza molesta. Patente ritirata e sequestro dell’auto anche per il conducente straniero fermato, trovato alla guida con un tasso alcolemico di 1.57 m/g.