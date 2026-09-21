Rimini, l’associazione contesta il conto dell’albergo ma dovrà pagare anche le spese legali

Da una parte una fattura da 2.100 euro per un soggiorno alberghiero nel Riminese durante un convegno organizzato nel dicembre 2019. Dall’altra, la contestazione da parte del Sindacato Italiano Unitario Lavoratori di Polizia di una serie di disservizi e una richiesta di risarcimento danni da 2.500 euro. Nel mezzo, una battaglia giudiziaria arrivata fino al Tribunale di Rimini che, con la sentenza della giudice Giorgia Bertozzi Bonetti, ha confermato la decisione già presa dal Giudice di Pace, dando nuovamente ragione alla società che gestiva l’albergo e confermando il pagamento della fattura da parte del sindacato. Quest’ultimo dovrà inoltre versare circa 2.500 euro di spese legali, oltre agli accessori di legge.